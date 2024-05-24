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【超美品】go to hollywood　ロングカーディガン
商品番号 T20016250407
商品名

【超美品】go to hollywood　ロングカーディガン
ブランド名 ゴートゥーハリウッド
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラスゴーチェックのガウンジャケットです。１度着ただけのかなりの美品です。定価18792円(税込)で購入しました。一目惚れして購入しましたが、娘が着てくれずで泣く泣くの出品です。こちら購入前のコメント不要なので、質問等なければそのまま購入お願いします♡引っ越しの為、絶賛断捨離中です！売りつくしてしまいたいので、まとめて購入してくださる方大歓迎です。他にも色々出品しているので、覗いてみてください♡あくまで人が着たused品なので神経質な方の購入はご遠慮ください。
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