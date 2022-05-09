My　English　pad　最新版　一年間パスワード入力済

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自宅保管 神経質な方はご遠慮下さい他にも多数出品中同送可能年間パスワード入力済4〜5回使用し自宅保管してますこどもちゃれんじ じゃんぷMyEnglishPad(カバー、タッチペン付き)・今年使用したマイイングリッシュパッドです。隔月、メレの成長を楽しみに取り組んでいました。・1年分のPW入力済みです・初期化せずにメレが成長した状態で発送します