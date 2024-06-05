四葉環　マリマリ　缶バッジ20個＋特典10枚

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※値下げ待ちや購入意思のない「いいね」はご遠慮ください。「いいね」ばかりが増えるようなら需要があるとみなし値上げする場合がございます。※今のところこれ以上のお値下げは考えておりません。アイドリッシュセブン アイナナ IDOLiSH7マリマリMarieMarriage四葉環 缶バッジ20個まとめ売り＋特典10枚こちら傷つきやすい素材のため細かい傷等ありますが、目立つ汚れ・サビやピンの歪みはなく、表面も綺麗なため問題なく使えるかと思います。新品の状態から一度だけ持ち出しました。一度人の手に渡っている中古品であることをご理解いただいたうえでのご購入をお願い致します。神経質な方はご購入をお控えください。バラ売りは5個単位で対応致しますが、送料の関係でやや割高になります。プチプチ一重巻きです。二重巻きご希望の方は追加料金にて対応致しますのでコメントにてその旨ご記載ください。※万が一届いたお品物が破損している等不備があった場合は、返品キャンセル等検討致しますので受け取り評価をされる前に必ず取引メッセージにてご連絡ください。特にご質問やご要望等なければ即購入可能です。