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ルースイソンブラ ジャンパー　150cm
商品番号 M62225184243
商品名

ルースイソンブラ ジャンパー　150cm
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラジャンパー　150cmサイズアウトの為出品します。これからの時期にピッタリだと思います。ピステより暖かくダウンより薄手※左手の止める部分が取れてしまったのか、ありません。※所々細かい汚れがあります。※中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。
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