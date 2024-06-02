ルースイソンブラ ジャンパー　150cm

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商品詳細
ルースイソンブラジャンパー 150cmサイズアウトの為出品します。これからの時期にピッタリだと思います。ピステより暖かくダウンより薄手※左手の止める部分が取れてしまったのか、ありません。※所々細かい汚れがあります。※中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。
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