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ヨネックス　ポリツアープロ　130
商品番号 Y57974719492
商品名

ヨネックス　ポリツアープロ　130
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して3張りほど使用しましたが合わなかった為出品いたします。240mロールなのでまだ14張り以上張れるとおもいます！種類···ガット用途···硬式
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