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【名古屋グランパス】現名古屋グランパス 米本選手 直筆サイン入り ユニフォーム
商品番号 U66055469376
商品名

【名古屋グランパス】現名古屋グランパス 米本選手 直筆サイン入り ユニフォーム
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,442 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます（╹◡╹）♡○24時間以内発送‼︎‼︎○コメント無し・即購入大歓迎！！！#わっちの24時間以内発送☆その他、【在庫1点限り！早い者勝ち】商品を多数ご用意しておりますのでご覧頂けたら嬉しいです☆名古屋グランパスのボランティアイベントに参加したときに抽選でもらった物です。畳ジワあります。自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。着用はしておりません。状態は良いと思います。気にならない方、ぜひお買い求めください♪
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