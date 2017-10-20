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テクニファイバー　ラケットバッグ
商品番号 A56298226529
商品名

テクニファイバー　ラケットバッグ
ブランド名 テクニファイバー
特別価格 税込 9,212 円
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商品詳細

テクニファイバー(Tecnifibre)テニスラケットバッグTOURENDURANCERACKPACKLラケット6本収納可TFB108ホワイト×ブラック去年購入し、5回程度しか使用せず。ほとんど傷はありません。子供が生まれたのでテニスお休みの為、泣く泣く出品します。値下げは今のところ考えていません。
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