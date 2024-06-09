マンチェスターユナイテッド ユニフォーム ベッカム Lサイズ

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商品詳細
【ブランド】アンブロ【サイズ】Lサイズ着丈66cm肩幅48cm身幅51cm※素人採寸【カラー】レッド【状態】新品・未使用【商品説明】トレブル3冠達成したシーズンの1996プレミア仕様です。ベッカムの知名度がそこまで高くない時代で非常に価値のあるユニフォームだと思います。
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