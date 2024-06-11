Vstarユニバース　14パック

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商品詳細
ポケモンカードゲームポケカ Ｖユニ Vstarユニバース新品未開封 14パックです。バラ売りの販売可です！コメントでよろしくお願いします。購入制限のある複数のセブンイレブンで購入したバラパックになります。封入率はわからないため、中身での評価はご遠慮下さい。ボックスパックシングル...パックボックスパックシングル···パック
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