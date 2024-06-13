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サイン入りユニフォーム
商品番号 C16322469382
商品名

サイン入りユニフォーム
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ユニフォーム野球チーム···中日ドラゴンズ未着用ですが自宅にて保管しておりましたので中古品になります。いただきものでそれも数年前になります。タバコ、香水等は一切使用ありません。自宅保管による劣化にご理解いただける方のみご検討お願い致します。
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