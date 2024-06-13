サイン入りユニフォーム

種類···ユニフォーム野球チーム···中日ドラゴンズ未着用ですが自宅にて保管しておりましたので中古品になります。いただきものでそれも数年前になります。タバコ、香水等は一切使用ありません。自宅保管による劣化にご理解いただける方のみご検討お願い致します。



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