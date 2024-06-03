東京ヤクルトスワローズ｜マイクロ応援傘・４本セット

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商品詳細
ご閲覧頂き有難うございます。●商品説明・球団：東京ヤクルトスワローズ・応援グッズ：マイクロ応援傘●選手・No.17SHIMIZU・No.29YASUHIROOGAWA・No.14HIROTOSHITAKANNASHI・No.12TAICHIISHIYAMA●商品状態・特段ひどい傷や汚れはなく美品になります。・写真のご確認をよろしくお願い致します。●発送はメルカリ便を予定しており大切に梱包させて頂きます。＊２４時間以内の発送を心がけております。どうぞよろしくお願い致します。
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