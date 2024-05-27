NIKE ナイキ テニスラケットバック 黒＆NIKE SBプルオーバーパーカーS

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外観は綺麗なのですが内側粉吹き有りです。NIKEの白いロゴに剥がれ有り。H75cmW21〜32cmD32cm粉吹きは粉が出なくなる迄数回洗い撥水剤を使えば治るそうです。カメラやモニターなどの兼ね合いにより実際の色合いとは異なる場合が御座います。折りたたんでの発送になります。ナイキ エスビーメンズ Sグレー裏起毛プルオーバー主観的に美品だと思いますが古着である事にご理解下さいませ。カメラ、モニターの兼ね合いにより多少実際の色合いと異なる場合が御座います。匿名配送管理No.iss-77種類···ラケットバッグ