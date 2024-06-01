ヨネックス ラケットバッグ テニス バドミントン ツアーエディション

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商品詳細
用途···軟式・ソフトテニス種類···ラケットバッグラケット6本収納可、その他サイドポケットシューズ用ポケット等多機能で使いやすいです。購入しほとんど使っていないため傷汚れなく新品同様です。
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