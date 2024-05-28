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YONEX ラケットバッグ6　新品未使用　2023年モデル
商品番号 O15671423624
商品名

YONEX ラケットバッグ6　新品未使用　2023年モデル
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス（YONEX）テニス6本用型番　BAG2322G(2023年7月発売モデル)商品スペック●素材:ポリエステル●ベトナム製●メーカーカラー表記:ライムイエロー●サイズ:幅77×奥行26×高さ32cm●充実機能:華やかなデザインの競技者向け機能充実モデル●オリジナル機能:シューズポケット/可変部屋仕切:収納する荷物に合わせバッグ内部を分割状態新品未使用、室内保管プチプチを巻いて包装します。即購入OKです
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