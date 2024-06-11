ゴルフクラブセット　初心者応援　メンズ　豪華　SRIXON ZRシリーズ

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ご覧頂きありがとうございます☆※☆☆—安心の販売実績—☆☆※［即購入ok］［早い者勝ち］［出品多数］【バラ売り不可】※本文をお読みください※お値引きに関しては”必ず”金額提示をお願い致します。常識範囲外の交渉につきましてはスルー又はコメントを削除させて頂きます。初心者応援ゴルフクラブセットになります☆当方はなるべくお安く出品する事を心がけております。ほとんどの商品が1週間以内に売れてしまいますので、全ての商品を【完全早い者勝ちと致します】写真を多く撮りますのでモデル・シリーズなどは写真からご判断をお願い致します☆※拡大などして見て下さい♪※写真参照お願い致しますこちらの商品はキャディー付きとなりますので直ぐにラウンドでご利用頂けます。【商品内容】ゴルフクラブセット/初心者応援価格/メンズ豪華メンズセットになります☆ドライバーはWilson！飛距離抜群です！ウッドは一流メーカー揃いのラウンド仕様！アイアンはSRIXON/ZRシリーズを搭載しております☆便利なチッパーも付いて、さらにパターは一流ODYSSEY！この内容では大特価となります☆完全早い者勝ちとなります☆・ドライバー 9°S・3W15°SR・5WR・アイアン3.4.5.6.7.8.9.PS・チッパー・パター全部で13本＋キャディーバッグになります☆——————必ずお読み下さい—————-◾️注意事項■商品の状態は※写真を参照にお願い致します。中古商品になりますのでキズや擦れなどはあります。見落としもある場合もございますので※写真にてご判断をお願い致します。◾️梱包・発送■基本的には当日〜翌日発送を心がけております。ヤマトのゴルフパックに入れての発送になります。時間指定などある場合は購入後メッセージでお伝え下さい。◾️備考■受け取り完了後の商品破損に関しましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。お互いが円滑で気持ちの良いお取引を希望としておりますので、中古品にご理解のない神経質な方のご購入はお控え下さい。よろしくお願い申し上げます☆