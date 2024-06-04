YONEX ソフトテニス キャップ ALL JAPAN

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商品詳細
ヨネックスALLJAPANのキャップです。息子がソフトテニスをするため購入しましたが、1回の使用のみで美品かと思います。カラーは黒で金ロゴALLJAPANモデルです。自宅保管の為、完璧を求められる方のご購入はご遠慮ください。
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