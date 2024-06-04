西武ライオンズ 西口文也 引退記念直筆サイン入りフォトパネル ...

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ご覧いただきありがとうございます。西口文也投手引退記念直筆サイン入りフォトパネルとなります。199セット限定でファンクラブ会員のみに販売された商品で大変貴重かと思われます。商品の状態は購入後飾ることなく未開封のまま保管しておりました。なので状態はとても良いです。埼玉西武ライオンズ西武ライオンズ西口文也松坂大輔西武ライオンズ 西口文也引退記念直筆サインフォト