ポケモンカード ピカチュウv 25th プロモ 未開封

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商品詳細
ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)気になる箇所やご不明な点がございましたら、お気軽にご質問して下さい。取引トラブル回避のため、コレクション用、傷等が気になる方は御遠慮を御願いします。フルカバークリアケースに入れて梱包させて頂きます。
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