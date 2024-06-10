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ポケモンカード ピカチュウv 25th プロモ 未開封
商品番号 W66152686156
商品名

ポケモンカード ピカチュウv 25th プロモ 未開封
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)気になる箇所やご不明な点がございましたら、お気軽にご質問して下さい。取引トラブル回避のため、コレクション用、傷等が気になる方は御遠慮を御願いします。フルカバークリアケースに入れて梱包させて頂きます。
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