adidas ラケットバッグ　テニスバッグ

使わなくなった為お譲りします！収納沢山です！！オマケに中古で良ければボール5個おつけします！（汚れもあるのでいらない方はご購入後メッセージにてお知らせください）薄いシミや表面の剥げなどもありますので画像でよくご確認ください！！中はかなり綺麗だと思います^_^いきなりの削除有りなので早い者勝ちです‼︎ぺたんこにしてぷちぷち→クラフト紙で包装して1番安い方法で発送致しますのでご了承ください。adidasテニスバッグラケットバッグテニスボールWilsonウィルソン



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