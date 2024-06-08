MIZUNO ミズノ　ビヨンドマックスEV 76㎝

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます＾＾プロフィールご一読いただけますと幸いです。【最終価格】✳︎メーカー:ミズノ✳︎商品名:ビヨンドマックスEV✳︎サイズ等:76㎝ 平均560g軟式少年用✳︎素材:カーボン×グラス×EVA✳︎カラー:6250:レッド×ゴールド✳︎喫煙者なし、ペットなし、バットケースに入れて自宅保管しております。☆ベルボール5球お付けします。✳︎3球で税込800円前後の商品です真芯に当たるとカチッと音がします！トスバッティング練習に最適です。（写真6枚目が現物、7枚目イメージ画像）傷がありますがまだまだ使用いただけます。状態は画像でご確認くださいませ。子どもが昨年まで使用していましたが、打撃の自信に繋がりました＾＾他、野球用品いくつか揃えておりますので覗いてみてください♪
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