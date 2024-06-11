BOSS TU-120 ギターチューナー

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商品詳細
7000円→5500円BOSSRoland◼️製品名：TU-120Tuner◼️9V電池使用(電池の付属なし)◼️専用ケース◼️取扱説明書1976年製造のギターチューナーです。学生時代、新品で購入し当時趣味だったギター練習の際に使用していました。ここ数十年、使用せず長期保管品です。本体は破損などはなく動作も確認済みです。ライトも点灯し音も鳴ります。(写真4枚目参照)目立つ不具合は…本体電池格納内部のシミ、汚れ、キズ。専用ケースの文字カケ、シミ。外箱の傷み。不具合内容と中古扱いに十分ご理解の上、ご検討ください。アクセサリー...チューナー#BOSS#ボス#ギターチューナー#チューナー#音響機材#ROLAND#ローランド
http://narcologia.ru/goods/displease909031.html
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