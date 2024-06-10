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【新品】 パリサンジェルマン PSG 19/20 ストライク トップ シャツ
商品番号 F72448882227
商品名

【新品】 パリサンジェルマン PSG 19/20 ストライク トップ シャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

《商品説明》パリサンジェルマン19/20トレーニングトップ【特徴】・素材には伸縮性のあるポリエステル素材を採用。・クラブエンブレムは織りワッペン縫い付け。・メーカーロゴは刺繍。・スポンサーロゴはプリント。【スペック】素材：本体：ポリエステル100％【生産国】タイ【発売時期】2020年4月発売【サイズ】・インポートM:身長170-180cm、胸囲96-104cm、ウエスト80-89cm※こちらの商品はインポートサイズのため、国内サイズより1-2サイズ大きいサイズとなります。《その他》　・イギリスの大手スポーツショップのオンラインで購入した確実な正規品です。　・新品未使用で、試着もしておりません。
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