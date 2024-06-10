1週間限定価格！！　　大谷翔平 サイクル安打記念 ボブルヘッド 人形

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ハッピーアワー本日9/1より1週間限定価格です。この機会にいかがでしょうか！？【 大谷翔平サイクル安打記念ボブルヘッド人形首振り人形フィギュアフィギアCycleBobblehead球場配布メジャーリーグ大リーグMLBロサンゼルスエンゼルスレア希少記念非売品限定海外限定 】サイクルヒット記念ボブルヘッド（首振り人形バブルヘッドフィギュア）2019年6月13日に初のサイクルヒットを打った記念として、2021年7月16日、エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイムにて、先着順に個数限定配布されました。メジャーリーグで日本人選手がサイクル安打を達成したのは大谷翔平選手のみです。最後の写真が、お届けする全ての内容です。検品と写真撮影だけに開封しました。バットはねじ込み式になっていて、写真撮影では軽くはめ込んでるだけです。＜ 箱サイズ ＞高さ：約18.5cm幅：約7cm＜ 注意 ＞バブルヘッド人形は一個一個、手作りされているため、汚れや擦り傷、塗装や接着剤のはみ出し等があります点をご了承ください。箱は多少の擦り傷やヘコミがあり、発泡スチロールには一部カケがあります。他にも、「野茂英雄ボブルヘッド」「ダルビッシュ有ボブルヘッド」「トラウタニトラウト大谷翔平ボブルヘッド」「WBCJAPANキャップ帽子ハット」「WBCTシャツ」「13奪三振ボブルヘッド」「クリアトートバッグ」「顔たくさん枕まくらマクラクッションピロー」「顔たくさん顔だらけ顔いっぱいのTシャツ」「ドリンクカップ」「二刀流ダブルボブルヘッド」「ルーキーオブザイヤーボブルヘッド」「ヒストリックシーズンボブルヘッド」「スターウォーズオビワンケノービボブルヘッド」「オールスターTシャツ」「大谷翔平カード」「ナイキロサンゼルスエンゼルス赤いパーカー」「スノードームスノーグローブ」「MVP受賞記念最優秀賞Tシャツ」、など順次出品します。球場配布レア希少バブルヘッドFocoロサンゼルスエンジェルスMVP日本代表侍ジャパンWBC2023WORLDBASEBALLCLASSIC（ワールドベースボールクラシック）