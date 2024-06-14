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商品詳細
野球チーム...東北楽天ゴールデンイーグルス津留崎大成選手の直筆サイン入りタオルです。スタジアムガラポンの特賞賞品です♪包装がない状態ですので、未使用に近いとさせて頂きます(*^^*)お好きな方宜しければどうぞ♪
http://narcologia.ru/goods/smear30204.html
http://narcologia.ru/goods/seamless497029.html
http://narcologia.ru/goods/passionate9913.html
津留崎大成 直筆サイン入りタオル スタジアムガラポン
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