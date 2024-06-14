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津留崎大成　直筆サイン入りタオル　スタジアムガラポン
商品番号 O52606362715
商品名

津留崎大成　直筆サイン入りタオル　スタジアムガラポン
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...東北楽天ゴールデンイーグルス津留崎大成選手の直筆サイン入りタオルです。スタジアムガラポンの特賞賞品です♪包装がない状態ですので、未使用に近いとさせて頂きます(*^^*)お好きな方宜しければどうぞ♪
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