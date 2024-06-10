【美品】イチロー選手のピンバッジ　レアアイテム

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商品詳細
【美品】イチロー選手のシグネチャーピンバッジMLBマリナーズ入手困難なレアアイテムシアトルのお土産に頂いた品です。■サイズ：縦3cm横3.5cm■ブランド：PeterDavid/ピーターデイビット新品未使用ですが、保管による薄い汚れがございます。ご理解いただける方ご検討よろしくお願いします。野球チーム···大リーグ・MLB
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