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ディープインパクト Z-100
商品番号 R86517872493
商品名

ディープインパクト Z-100
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディープインパクトの最後のモデルです。後衛向けになります。フェイス面積90inch重量238gバランス290mmストリングパターン16×17ガムブーストを28lbsで張ってます(2年は張りっぱなしですが...)MIZUNOのコントロールモデルなので弾きはいまいちですが飛びを抑えたい方にはオススメです。xystほど人気はありませんでしたが、落ち着いた打球感です。割と硬めなので始めたての方には...#ミズノ#ソフトテニス#DI#ディープインパクト
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