オリックスバファローズ　中川颯選手　直筆サイン付き　サインボール

野球チーム···オリックス・バファローズオリックスバファローズの中川颯選手の直筆サイン付きオフィシャルボールになります。こちら出品者の名前も書かれている為、ご理解いただける方のみご購入下さい。気になる事あればお気軽にコメント下さい。アクリルケース付きで発送致します。お値下げ交渉致します。※他サイトでも出品している為、早い者勝ちとなります。



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