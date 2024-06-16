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オリックスバファローズ　中川颯選手　直筆サイン付き　サインボール
商品番号 Y44105861193
商品名

オリックスバファローズ　中川颯選手　直筆サイン付き　サインボール
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···オリックス・バファローズオリックスバファローズの中川颯選手の直筆サイン付きオフィシャルボールになります。こちら出品者の名前も書かれている為、ご理解いただける方のみご購入下さい。気になる事あればお気軽にコメント下さい。アクリルケース付きで発送致します。お値下げ交渉致します。※他サイトでも出品している為、早い者勝ちとなります。
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