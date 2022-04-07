阿部慎之助 アンダーアーマー リストバンド ジャイアンツ 巨人 ...

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商品詳細
阿部慎之助選手のリストバンドになります。アンダーアーマー今年引退してしまうのでもう二度と手に入らない物になるのでかなり貴重です。よろしくお願いいたします。阿部慎之助ジャイアンツ巨人ハタケヤマミズノアンダーアーマーアディダスグローブミットユニフォームチケットクライマックスファンフェスタ日本シリーズ
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