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Yonex ヨネックス ラケットバッグ　テニス9本用 BAG2202N-137
商品番号 F93727097095
商品名

Yonex ヨネックス ラケットバッグ　テニス9本用 BAG2202N-137
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品状態】今年の4月に購入して、7月まで使用していました。外でも使っていたので、傷、汚れあります。画像にてご確認ください。デザイン、とてもかわいいのでオススメです。中の砂など、お掃除はしましたが、細かいことが気になる方はご遠慮ください。喫煙者、ペットはおりません。【商品詳細】定価：14960円で購入。色：グリーンパープルテニスラケットが最大9本収納可能な大容量ラケットバッグ。メインコンパートメントとラケット収納部を仕切ることができるので、荷物の整理がしやすい。シューズ収納ポケット付き。◯バッグ素材：ポリエステル機能：RCファスナー採用、回転バックル採用、シューズ収納ポケット搭載、チェストベルト付きサイズ：使用時／78×38×34cm仕様：正面ポケット、天マチポケット、背面ポケット、小物ポケット、仕切りパーツによる2部屋分割タイプ、本体内部からも取り出せるシューズポケット原産国：ベトナム
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit261786.html
http://narcologia.ru/goods/Addict470418.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce349255.html
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