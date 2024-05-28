50本 グリップテープ ウェット テニス ラケット 太鼓の達人 マイバチ ゴルフ

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★★★即日～1日以内に発送致します！★★★こちらのグリップテープは【ウェットタイプ】です。50本で1セット【素材】ポリウレタン【サイズ】全長：約1100mm幅:27mm厚み:0.75mm【カラー】黒 ブラック白 ホワイト黄 イエロー青 ブルー黄緑 イエローグリーン【商品説明】非常にコスパに優れている【ウエットタイプ】のグリップテープです。粘着性があり、汗をかいても滑りにくいです！また、生地に伸縮性があるので、巻く際の力加減でお好みで厚さの調節が可能です。(グリップの角を感じたい方は薄めに巻くのがお勧め)・グリップテープの巻き替え頻度が多い方・グリップテープにあまりお金をかけたくない方・GOSENやYONEX、ウィルソンのグリップテープの値段が高いと感じている方にオススメです。テニスやバドミントン、野球、スカッシュ、ゴルフ、釣りなどのスポーツはもちろん、太鼓の達人のマイバチ、手すりやハンドルにも使用可能です。※黒いエンドテープはブランド名の記載はありません。無地となります。他にも色々な種類のグリップテープを出品していますので、ぜひご覧ください♪※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※雨に濡れないようにビニールでくるんで、ネコポス(段ボール)にて厳重に発送致します。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※太鼓の達人テニスゴルフマイバチテニスバドミントン釣竿GOSENPKSPORTSzarsiahaoグリップタタコンYONEXロールバドミントンマイバチ米ヒバzarsia