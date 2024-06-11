adidas ベンチコート　【climaproof】

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10月31日まで‼︎‼︎4800円 →4000円に‼︎adidasベンチコート 【climaproof】●サイズ：タグ表記Ｍサイズ 肩幅:46cm 身幅:55cm 着丈:83cm素人の採寸です。若干の誤差はご了承ください。●状態： 数回使用した程度です。 最近は使わずに保管していたため出品します！ ファスナー部分に僅かですが、色が落ちている部 分があります。(写真4枚目参照) 中古品ということをご理解 いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項 喫煙なし、ペットなし中学生の部活に‼︎サッカー部に限らず、冬場の屋外の競技では必須かと思います！★何があればお気軽にコメントどうぞ！ 即購入でも大丈夫です。カラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···M