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adidas ベンチコート　【climaproof】
商品番号 F90544492404
商品名

adidas ベンチコート　【climaproof】
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

10月31日まで‼︎‼︎4800円　→4000円に‼︎adidasベンチコート　【climaproof】●サイズ：タグ表記Ｍサイズ　肩幅:46cm　身幅:55cm　着丈:83cm素人の採寸です。若干の誤差はご了承ください。●状態：　数回使用した程度です。　最近は使わずに保管していたため出品します！　ファスナー部分に僅かですが、色が落ちている部　　　分があります。(写真4枚目参照)　中古品ということをご理解　いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項　喫煙なし、ペットなし中学生の部活に‼︎サッカー部に限らず、冬場の屋外の競技では必須かと思います！★何があればお気軽にコメントどうぞ！　即購入でも大丈夫です。カラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···M
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