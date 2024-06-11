格安　ミズノ　VKONG02 83cm 金色　ゴールド

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商品詳細
こちらにミズノ VKONG0283cm金色 ゴールドなります。先輩からいただきましたが、現役を引退し使用する機会がないため出品させて頂きます。まだまだ使用できますが、使用感あるため格安にしております。早い者勝ちでよろしくお願いいたします。目立った傷や汚れありませんが中古品のため神経質な方はご遠慮下さい。他より安価のため、コメントによる値下げは不可となります。その他質問等ありましたら気軽にコメント下さい。よろしくお願いいたします。競技の種類···硬式
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