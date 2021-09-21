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FC東京ガチャ仲川輝人選手150試合記念缶バッチ\u0026ユニフォームキーホルダー
商品番号 F17061062799
商品名

FC東京ガチャ仲川輝人選手150試合記念缶バッチ\u0026ユニフォームキーホルダー
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FC東京ガチャの当たりの仲川輝人選手の150試合記念缶バッチとユニフォームキーホルダーです。別売りの場合、ユニフォームキーホルダーは2500円、缶バッチは3500円で考えています。何か質問等ありましたら、コメント欄へお願いします。#FC東京#仲川輝人#缶バッチ#FC東京ガチャ
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