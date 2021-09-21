FC東京ガチャ仲川輝人選手150試合記念缶バッチ\u0026ユニフォームキーホルダー

FC東京ガチャの当たりの仲川輝人選手の150試合記念缶バッチとユニフォームキーホルダーです。別売りの場合、ユニフォームキーホルダーは2500円、缶バッチは3500円で考えています。何か質問等ありましたら、コメント欄へお願いします。#FC東京#仲川輝人#缶バッチ#FC東京ガチャ



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