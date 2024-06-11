2023阪神タイガース JERA セ・リーグ優勝記念 岡田監督ふりふりキーホルダ

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ご覧頂きありがとうございます。2023阪神タイガースJERAセ・リーグ優勝記念森下選手ふりふりキーホルダーです。おまけ ・阪神タイガースTEAMSHOPALPSの袋新品未開封ですが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。阪神タイガースユニフォームスタジャン秋山板山糸井糸原井上岩崎上本梅野江越大山岡崎岡田岡留小川尾仲小野小幡木浪才木坂本佐藤俊介高山近本鳥谷中谷中野西ノイジー能見原口福留藤川藤浪ボーア北條マルテ森下矢野山田湯浅