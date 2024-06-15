黒田博樹限定フィギュア

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商品詳細
野球チーム...広島東洋カープ広島の黒田博樹投手の限定1500体になります。今では、なかなかみられないフィギュアです写真のように少しキズがありますが神経質な方は御遠慮ください。現役時代を想像させるピッチングが甦ります。黒田博樹投手ファンの方はもちろん広島カ一プファンの方にいかがでしょうか？
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