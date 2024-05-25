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Larry Golsh Lander Blueラリーゴーシュ　ランダーブルー
商品番号 I42642606227
商品名

Larry Golsh Lander Blueラリーゴーシュ　ランダーブルー
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 220,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラリーゴーシュのペンダントです。ランダーブルーターコイズと14金の台座とサンドキャスティングの組み合わせで、彼の作品の中でも最高傑作だと思います。2001年にアリゾナ州フェニックス、ローンマウンテンの現地最有力ディーラーの私物を特別に譲ってもらいました。雰囲気を損なうおそれがございますので、磨きはかけずに現状のままお渡しします。僭越ながら、スムーズな取り引きにしたいと思いますので、インディアンジュエリー作家やターコイズ、アンティークの知識と価値の理解がある方のみのお取り引きとさせていただきたきます。ご理解のほどよろしくお願いします。カラー···シルバー種類···ネックレス素材···シルバー装飾···天然石
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