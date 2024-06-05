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ミニバッグ\u0026ポーチ
商品番号 G71847973448
商品名

ミニバッグ\u0026ポーチ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 20,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。横マチトートバッグ☆80　1800円ミニバッグ\u0026ポーチ　1500円ミニバッグ　1500円こちらここあ♡様のお取り置き品になりますので他の方のご購入はご遠慮くださいm(__)m11月11日購入。即購入OKですが、プロフィール必読で！！★ミニバッグ★約縦20㎝(持ち手含まず)×横17㎝×マチ4㎝のミニバッグになります！Dカンがついているのでお手持ちのショルダー紐でポシェットにもなります♪マグネットホックがついており、表と中にポケットがあります！★14cmファスナーポーチ★約縦12.5㎝×横14.5㎝×マチ2㎝の14cmファスナーを使ったポーチになります！セットでの販売になりますので単品購入、他のセットとの入替えには対応しておりませんm(__)m⚠️あくまで素人の趣味レベルのハンドメイド品となります。心を込めて作っていますが、縫い目の歪み、ズレ、二度縫いなどがある場合があります。⚠️撮影状況により実際のお色と微妙に異なる場合もございます。ご了承くださいますようお願いします。⚠️既製品のような完璧な品をご希望の方はトラブル防止の為、ご購入はお控えください。⚠️折り畳んだ状態での発送となる場合があります。折りジワが気になる時はお手数ですが、アイロンをかけて整えてください。
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