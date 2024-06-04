932.ペットボトルカバー ハンドメイドガーゼハンカチ ドッド ネイビー

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種別···ペットボトルカバー柄・デザイン···ドット⚠️おまとめ申請される方はプロフをご覧頂きご依頼下さい。よろしくお願い致します☆ご覧頂きありがとうございます。ダブルガーゼでお作りしたペットボトルカバーです。【サイズ】約20×12水滴を吸ってくれるのでカバンの中に入れても安心です。他にも、保冷剤を入れてお弁当に入れたり、ハンカチはもちろん、お子様の汗取りパットにしても(*^^*)寒い時季にはカイロやホットのペットボトルを入れてガーゼの優しい肌触りに癒されてください♪色んな使い方があるのでおすすめです♪1枚 350円2枚 500円3枚目より1枚180円で追加可能です。4枚目よりメルカリ便にて発送。お洗濯は手洗いかネットに入れ、形を整えて干してください。丁寧にお作りしておりますが素人のハンドメイドにつき、生地のよれや縫い目のズレなどご理解下さい。#ミィのハンドメイド↑販売中のみ表示に☑して頂くと出品中のハンドメイドがご覧になれます。#ミィのオーダーページ↑オーダーご希望の方はこちらから。こちらも☑して頂くと一番最後にオーダーページあります(^^)よろしくお願いします♪