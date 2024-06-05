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商品詳細
カロリーナ スーパーハイバックソファのオットマン ベージュ×グリーンサイズ幅62.5×奥行77.5×高さ75(座面41.5)㎝別で出品しているカロリーナ スーパーハイバックソファとセットで、ビッグウッドにて7年前に購入しました。こちらはリビングの形に合わず、ほとんど使用していません。中古品にご理解いただける方、よろしくお願いいたします。引き取りに来られる場合は価格の相談いたしますのでお気軽にご相談ください。テイスト···ナチュラルカラー···ベージュ主な張り地···布・ファブリック
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カロリーナ スーパーハイバックソファのオットマン ベージュ×グリーン-
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