骨董品　有田焼　蓋つき茶碗

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趣味で集めていたものです。ずっと自宅の蔵に眠ってました。ご興味のある方にお譲り致します。蓋つき茶碗 2客サイズ 約直径16cm高さ10cm(高さは蓋をした状態)★金継ぎなどなされる方如何でしょうか？ ⚠️2客とも器に傷あり。蓋は傷なし。⚠️バラ売りは致しません。⚠️ご理解ある方のみご購入ください。#骨董品#有田焼#柿右衛門¥7,999→