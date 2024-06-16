西洋オーバルボウル ブラック2枚 洋食器 美濃焼 オシャレ カフェ風

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西洋オーバルボウルブラック2枚洋食器美濃焼オシャレカフェ風マットな質感です。縁に模様があり、アンティーク風でオシャレです。新品、未使用です。日本製の美濃焼です。カレー、パスタ、シチュー皿として使える大きさです。サイズ外径24.5cm×19.4cm内径20cm×14.8cm高さ5.2cm重さ466gサイズ、容量、重さには個体差があります。素材：磁器×オーブン・直火不可、◯電子レンジ・食洗機可エアキャップで巻いて段ボールに入れて、宅急便で発送します。他でも出品してますので、購入前にコメントお願いします。複数購入される場合、同封出来る物はお値引きしますので、その商品にコメント頂けると助かります。宜しくお願いします。#くらしの道具店#スタジオエム#男前#中華#沖縄#香蘭社#千鳥#モダン#織部#ストライプ#キントー#BEAMS#和菓子#しのぎ#KEYUCA#窯変#イラボ#花型#スタジオクリップ#昭和レトロ#花模様#波佐見焼#たたら#北欧#南部鉄器#益子焼#有田焼#おうちカフェ#スターバックス#フランフラン#九谷焼#ドット#インスタグラム#白山陶器#デュラレックス#たち吉#イッタラ#ナルミ#アラビア#アフタヌーンティー#ナチュラル#モロッカン#アジアン#ロールストランド#作家#エスニック#ハリオ#マリメッコ#備前焼#信楽焼#北欧#キッチン#インテリア#雑貨#アンティーク#珈琲#アカシア#グスタフスベリ#韓国#リンカ#カネコ小兵#よしざわ窯#無印良品#イケヤ#ニトリ#瀬戸焼#スタジオエム#暮らしの道具店#マリメッコ#ニコアンド#凛花#十草#ヴィンテージ#カレー皿#パスタ皿#マイセン#ロイヤルコペンハーゲン#ノリタケ#フレスコ#カステヘルミ#東屋#フレンチ#アメリカン#ブルックリン#シャービックお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートカラー···ブラック素材···陶磁器(セラミック)