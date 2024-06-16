ミシン椅子 スツール アイアン 鉄脚 インテリア アンティーク

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商品詳細
ご購入前には必ずプロフィールをお読みください。お手数ですが状態は画像でご確認ください。不明な点や画像で分かりにくい物、気になる箇所がございましたらご質問ください。・サイズこちらに記載のない物は画像後半に載せてありますのでそちらでご覧ください。幅31cm高さ44cm奥行き26cm昭和レトロアンティークヴィンテージ平成レトロ をご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#昭和レトロ#レトロ#アンティーク#ヴィンテージ#平成レトロ 大阪市東住吉区古道具
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