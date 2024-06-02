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- 【美品】ARABIA アラビア Fennica フェニカ ティーC\u0026S
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商品詳細
ほかのサイトにも出品しているため、突然の削除や売り切れの場合がございます。ARABIAアラビア Fennicaフェニカシリーズのティーカップ＆ソーサーです。◆製造年・・・1982-1984年◆デザイン・・・UllaProcope/ウラ・プロコッペ◆サイズ(約)・・カップΦ10.0㎝ 高さ5.5cmソーサーΦ16㎝ヴィンテージ品としては綺麗な状態かと思いますが、一度人の手に渡ったものです。ご理解ある方のみご購入ください。アラビア一覧はこちらです→#Pot’sアラビア
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