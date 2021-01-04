ソファソファー 2人がけ 収納付き 幅106cm 肘付き コンパクト ローソファ

【こだわりの生地】丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。キャンバス生地のような手触りで、どんな季節でも快適に使用可能です。【優れたSバネで様々な姿勢にフィット】適度な弾力にクション性がある座面を使用。耐久性にも優れている。たっぷりのウレタンで身体を優しく支えることができます。【ちょうどよい座面高】ちょうど良い座面高は友人が集まる場所に最適。床に座っている人とストレスなくスムーズに会話を楽しめるちょうどよい高さです。【スペースを取らないコンパクト設計】座面幅約105cmの2人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメです。【長く使える素材】高級ソファにも引けを取らない、上質なアーティフィシャルレザーを使用。キズにも強く、長く使うには最適な素材となっております。【収納】」いつもの寛ぎスペースになんと収納スペース設置。頻繁に使うアイテムは座面下に収納して、整理整頓されたお部屋づくりを実現します。



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