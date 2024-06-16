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ソファー　パッチワーク
商品番号 X30097619329
商品名

ソファー　パッチワーク
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 18,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な張り地···布・ファブリック幅184×奥行き93×高さ74cm（※座面高42cm）ベロア生地テイスト···姫系・フェミニン・ロマンチック主な張り地···布・ファブリック引っ越しの為、出品します犬、猫は飼っておりません
http://narcologia.ru/goods/Adder55075.html
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