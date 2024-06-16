ソファー　パッチワーク

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商品詳細
主な張り地···布・ファブリック幅184×奥行き93×高さ74cm（※座面高42cm）ベロア生地テイスト···姫系・フェミニン・ロマンチック主な張り地···布・ファブリック引っ越しの為、出品します犬、猫は飼っておりません
http://narcologia.ru/goods/Adder55075.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi783647.html
http://narcologia.ru/goods/plaque763507.html
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