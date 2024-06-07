クッション付きスツール パープル系チェック

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用鮮やかなブロックチェック模様が華やかで目を引くスツールです。お揃いのクッション付きです。厚みがあり座り心地良いです。膝の上に乗せたり、壁に付けて背もたれにしたり、足置き等としてご使用できます。脚はアイアンでシンプルなデザインです。軽量なので簡単に持ち運べます。【サイズ】幅47cm×奥行47cm×高さ43(58)cm(クッションサイズ)約47×47×15cm【重量】4.2kg【素材】アイアン・布【耐荷重】約100kg【生産国】中国*****************************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい*****************************椅子チェアチェアースツールイスセットファブリック鉄クッション付き脚付きスクエア型四角パープルオレンジレッドブラック黒紫チェック柄カラフル1脚単品1人用一人掛けひとり掛け1人掛けお洒落オシャレおしゃれかわいい可愛い個性的モダンヴィヴィアン※コピー盗用はご遠慮願います#椅子#スツール＊#PinkySHOPインテリア＊