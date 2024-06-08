大幅お値下中　ロココ調 ソファ 猫足 姫系

こちらは自宅で使っていたロココ調の3人掛けソファです。引っ越したので家に入らなくなり泣く泣く出品です。10年ほど使いましたので色褪せ等あります。なので格安でお譲りしたいと思います。クッションのへたりはありません。■配送後お客様都合での返品交換は受付できませんのでご了承ください。ご不明な点等ございましたらお気軽にご質問ください。アンティーク家具、お姫様、高級家具、花



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