確認用稀少戦国末期～江戸時代中期上級武家象嵌螺鈿九曜御家紋入当時物時代古鉄鎖鎌



確認用稀少戦国末期～江戸時代中期上級武家象嵌螺鈿九曜御家紋入当時物 ...



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武家所用細川家九曜御家紋入戦国末期～江戸時代中期稀少象嵌螺鈿細工 ...



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こちらの御品物は出品中の確認用追加画像になりますので概ね御参考願います。。