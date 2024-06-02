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【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
商品番号 D26419474438
商品名

【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
ブランド名 ゲンエモン
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯　舘林源右衛門作の碗皿になります。この碗皿は源右衛門特有の古伊万里伝統図柄で描かれた染錦波撫子絵の碗皿です。美しい細かい図柄はすべて手描きになります。【碗皿の寸法】碗の口径７.０㎝、高さ７.０㎝、皿の直径１４.０㎝。【共箱】紙箱。【窯元価格】￥１６,５００.－【送料】送料込みです。種類…コーヒーカップ\u0026ソーサー素材…陶磁器焼物ブランド…源右衛門　有田焼
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【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦撫子絵 蒸碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦撫子絵 蒸碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦波撫子絵 碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦撫子絵 蒸碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦松鶴絵 花瓶 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦松鶴絵 花瓶 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦ミナイ手奏美人 花瓶 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 染錦撫子絵 蒸碗 ...
【源右衛門】古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染錦波撫子絵　碗皿。
古伊万里の伝統　日本の銘窯　舘林源右衛門作　染付山水絵　壁掛陶額。

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