美品⭐️ CRASH GATE Knot antiques ソファ 2シーター

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【商品名】CRASHGATEKnotantiquesグレスGRESSソファ2シーターコーデュロイ【商品説明】肌触りのいいコーデュロイ生地。シート、ベース、クッション共に直線を基調としたベーシックなデザイン。シンプルなフォルムが故飽きる事無く長くお使い頂けます。シートが通常のソファより高めに設定しているので、座り立ちが楽にできます。アームレスタイプで、ダイニングテーブルなら天板下にすっきり潜り込み手狭な空間でも無駄に場所を必要としません。ダイニングテーブルやリビングテーブルと相性抜群なので、流行りのカフェスタイルがご自宅でお楽しみ頂けます♪使用感ありますが、目立った汚れやダメージもなく綺麗な状態です！横 140cm奥行き 75cm高さ 76cm座面 57cm床〜座面まで 45cm※取りに来ていただける方、よろしくお願いします。お近くの方でしたら配達も可能です。場所にもよりますので、一度ご相談下さい。配達料¥3000〜たのめる便でも発送可能です。300サイズ ¥12000ご希望の方は購入前にコメントをお願いいたします。KnotantiquesノットアンティークスCRASHGATEクラッシュゲート